Een nogal vlotte bestuurder trok de aandacht van de Antwerpse politie door zijn opvallende rijstijl. Het wijkondersteuningsteam van de politie besloot om de wagen in de gaten te houden. De bestuurder parkeerde in de Joe Englishstraat in Borgerhout en maakte daar contact met de bestuurder van een andere auto. De twee wisselden lachgascilinders uit en vertrokken opnieuw. Bij controle bleek de sportieve bestuurder in het bezit te zijn van een CMR voor het transporteren van lachgascilinders. De flessen werden ook vakkundig vastgemaakt in de koffer. Wat de man van 24 jaar wel was vergeten, is dat het verhandelen van lachgas sinds het begin van dit jaar verboden is volgens het Antwerpse politiereglement. De politie nam 9 volle cilinders van 2,7 liter in beslag, zes volle cilinders van vier liter en zes lege flessen. Ook 5200 ballonnen zijn ingehouden.