Aangepaste vakantiedienstregeling bij De Lijn vanaf maandag 23 december

Tijdens de kerstvakantie zal De Lijn op weekdagen volgens een aangepaste vakantiedienstregeling rijden. Zo zullen er minder bussen rijden tijdens de spits op die lijnen die in deze periode veel minder gebruikt worden.

Op zaterdagen geldt de normale zaterdagdienstregeling, zodat alle kerstshoppers vlot op hun bestemming geraken. En ook op zon- en feestdagen geldt de normale zondagregeling. Vanaf 6 januari gaat de nieuwe dienstregeling voor de schoolperiode in. Ook hier zullen er een aantal aanpassingen zijn. De Lijn raadt reizigers daarom aan om vanaf maandag 23 december de dienstregeling goed na te kijken op de routeplanner op de website of in de app van De Lijn.

(bericht en foto : De Lijn)