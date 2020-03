'Aanhoudend verfijnen maatregelen leidt tot chaos voor veiligheidsdiensten'

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vraagt de leden van de federale regering 'geen tegenstrijdige verklaringen meer af te leggen' rond de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 'Het aanhoudend verfijnen en herinterpreteren tot in de details van FAQ's leidt tot chaos op het terrein voor onze veiligheidsdiensten', stelt De Wever vandag na een vergadering met de Antwerpse lokale crisiscel.

Volgens De Wever is het bestaande ministerieel besluit over het samenscholingsverbod 'erg duidelijk' en is het niet nodig om nog meer in detail te gaan. 'Laat voor de handhaving de lokale politie en toezichtsdiensten gewoon werken met gezond verstand', vindt De Wever. 'Dit is belangrijk voor het draagvlak bij de bevolking want onlogische, onuitlegbare interventies zijn nefast. De eenzame visser, de jonge sportieveling die alleen aan het basketten is, de senior die even uitrust op een bank, de fietser die enkele tientallen kilometers doet: we moeten ophouden met daar regeltjes rond te verzinnen die dit feitelijk verbieden.'

Volgens De Wever zorgen tegenstrijdige verklaringen over de bestaande regels voor verwarring bij de bevolking en bemoeilijken ze de handhaving. De Wever roept intussen wel op om voor de handhaving van het samenscholingsverbod GAS-boetes mogelijk te maken. 'Enkel met GAS kunnen we een eenvoudig afdwingbare strafmaat instellen voor zij die de regels overtreden', meent hij. 'Dat kunnen we niet enkel aan justitie overlaten.'