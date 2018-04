Aanhouding havenarbeider met maand verlengd

De Raadkamer heeft vanochtend de aanhouding van een havenarbeider van 26 met een maand verlengd.

Op 16 maart ontploften in de straat waar hij woont twee granaten. Door de explosie raakten een anatal wagens en huizen beschadigd. Volgens de speurders zou de man tijdens zijn nachtshift enkele honderden kilo's cocaine, die verstopt zaten in sporttassen, van één container overgebracht hebben naar een andere.De havenarbeider ontkent alles. Zijn advocaat bekijkt of hij tegen de beslissing van de raad kamer in beroep gaat.