Aanhouding van verdachte van moord in studentenbuurt opnieuw verlengd

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van Nebosja T. met twee maanden verlengd. De Bosniër was vier maanden geleden zijn vroegere buurvrouw te lijf gegaan met een mes in de Antwerpse studentenbuurt. Het slachtoffer overleefde de aanval niet.

Maria Struyf (88) ging op 13 oktober vorig jaar met haar hondje wandelen. Ze kwam Nebosja T. tegen in de inkomhal van haar appartementsgebouw aan de Raapstraat. De vijftiger had ook nog in het gebouw gewoond, maar was er enkele weken voordien uitgezet door de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven na klachten van medebewoners. Volgens Nebosja T. kwam hij er zijn post ophalen en zou het slachtoffer gezegd hebben dat hij er niet meer welkom was. Hij ging door het lint en viel haar aan met een scheermes, dat hij altijd op zak zou hebben. De vijftiger sneed haar de keel over en vluchtte weg.

Omstaanders schoten het slachtoffer te hulp en dienden haar de eerste zorgen toe. Ze werd nog in allerijl overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis, waar ze niet veel later overleed. De politie kon Nebosja T. nog diezelfde avond arresteren in het Centraal Station. Het scheermes had hij nog op zak. De vijftiger bekende en werd aangehouden op verdenking van moord