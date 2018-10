Aanhouding verdachten plofkraken bevestigd

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding van drie verdachten in het dossier van de plofkraken bevestigd. Voor een vierde verdachte is de behandeling uitgesteld naar volgende dinsdag 9 oktober.

Verspreid over heel Vlaanderen was er tussen mei en agustus een echte plofkrakenplaag. In totaal waren het er 6, goed voor een buit van 560.000 euro. Het Antwerpse parket heeft nu samen met de Nederlandse politie kunnen achterhalen wie de daders waren. Het gaat om Nederlanders tussen 21 en 31 jaar.