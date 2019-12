Aanhoudingen mensensmokkelaars bevestigd

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van twee mannen van 29 en 39 jaar in een onderzoek naar mensensmokkel. Een derde verdachte werd in Nederland gearresteerd.

Vorige week werden in België huiszoekingen uitgevoerd. De hoofdverdachte kon in het Verenigd Koninkrijk worden gearresteerd.

In Antwerpen werd op 27 november een Brit van 39 met Iraakse roots gearresteerd. Na verder onderzoek bleek dat hij niet alleen handelde. Een dag later kon een 29-jarige man van Iraakse origine opgepakt worden. Die dag kon in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol in Amsterdam een 42-jarige Brit met Iraakse roots opgepakt worden. De onderzoeksrechter leverde voor deze man een Europees aanhoudingsbevel af.

De twee mannen die in ons land aangehouden zijn, verschenen vandaag voor de raadkamer. Hun aanhouding werd bevestigd.