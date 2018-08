Aankomst derde rit BinckBank Tour woensdag in Antwerpen

Komende woensdag 15 augustus komt de derde rit van de BinckBank Tour aan in Antwerpen. De aankomst ligt net zoals bij het BK wielrennen op de Singel ter hoogte van Pidpa. De renners rijden Antwerpen binnen via Wilrijk en werken nog twee lokale ronden af vooraleer ze finishen. Naast de koers vindt op Moederdag ook traditioneel de Rubensmarkt plaats in de binnenstad, waardoor ook een groot deel van de Scheldekaaien is afgesloten voor verkeer. De stad werkte daarom speciale mobiliteitsmaatregelen uit.

De BinckBank Tour is een 7-daagse rittenkoers door België en Nederland. Hij vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 19 augustus. De Tour maakt deel uit van de UCI World Tour. Het unieke aan de BinckBank Tour is dat het een rittenkoers is met een parcours op maat van renners die sterk zijn in het klassieke eendagswerk. Het is dan ook geen verrassing dat er in het 161-koppig peloton heel wat (inter)nationale toprenners aan de start zullen staan: onder andere kersvers Europees kampioen Campenaerts, Belgisch kampioen Lampaert, Van Avermaet, Stuyven, Wellens, Naesen, Terpstra, Kittel, Groenewegen en Matthews bevestigden hun komst.

Aankomst op Singel

Op woensdag 15 augustus staat de derde rit op het programma. Die brengt de renners van Aalter in een 175 kilometer lange tocht door het Meetjes- en Waasland naar Antwerpen. Ze rijden de stad binnen in het district Wilrijk en fietsen vooraleer te finishen nog twee plaatselijke rondes door de districten Wilrijk en Antwerpen. De aankomst ligt net als die van het BK wielrennen 2017 op de Singel ter hoogte van Pidpa. Toen ging Olivier Naesen, die nu ook deelneemt, met de winst lopen.

Fanbeleving staat centraal

Sporting A zorgt ervoor dat de fans aan de aankomst terechtkunnen voor fietsvertier. Zo wordt de parking van de Desguinlei omgetoverd tot een heuse fanzone, waar de fietsliefhebbers vanaf 15 uur gratis kunnen plaatsnemen. Hier zullen bezoekers niet alleen de renners drie keer live zien passeren, ze kijken er ook naar de koers op groot scherm en genieten van animatie. Bovendien staan de rennersbussen die dag ook aan de aankomst. Geïnteresseerden krijgen dus de mogelijkheid om te passeren in het rennersbussenpark.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

Voor deze rit worden een aantal straten in Wilrijk en Antwerpen tijdelijk afgesloten. Alle omwonenden werden daarvan verwittigd. De stad werkte een mobiliteitsplan uit met het oog op een veilig verloop van de wedstrijd, een vlotte bereikbaarheid voor supporters en zo weinig mogelijk hinder voor de bewoners die op of rond het parcours wonen.

Supporters komen best met de fiets of het openbaar vervoer. Voor de Rubensmarkt is een groot deel van de Scheldekaaien namelijk ook afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Wie toch met de auto komt, kan die best parkeren op een park and ride aan de rand van de stad en verder gaan met het openbaar vervoer. Bewoners en bezoekers vinden alle mobiliteitsinfo en kunnen hun route plannen op www.sna.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.

Praktisch

· Derde rit van de BinckBank Tour

· Woensdag 15 augustus

· Aankomstzone op Singel ter hoogte van Pidpa

· Programma: o Opening aankomstzone: 15 uur o Eerste passage aan aankomstzone: verwacht rond 15.30 uur o Verwachte aankomst: rond 16.30 uur o Sluiting aankomstzone: 18 uur

· Alle info en een plannetje van het parcours staat op www.binckbanktour.be,

(foto @Belga)