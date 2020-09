Aankomst van sinterklaas in Antwerpen enkel via televisie te volgen

De stad Antwerpen maakt een half miljoen euro vrij om de voedselbedeling in de stad en de districten extra te ondersteunen. Met de coronacrisis is het aantal bedeelde voedselpakketten met liefst 17 procent gestegen. Onder meer de Welzijnsschakel in Hoboken krijgt extra hulp. Het beloofde geld willen ze daar vooral gebruiken om mensen in armoede beter te begeleiden.