Aanmeldsysteem scholen op de helling "ouders moeten maximale vrijheid van keuze hebben"

Het voortbestaan van het 'meld je aan' systeem voor scholen lijkt onzeker. In de startnota van voormalig informateur De Wever staat te lezen dat ouders opnieuw de maximale vrijheid krijgen in de schoolkeuze van hun kinderen.

Het online aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs is nog maar net ingevoerd in Antwerpen, vooral om het kamperen aan de schoolpoort tegen te gaan. Maar nu is er dus sprake van het systeem opnieuw af te schaffen. Het Lokaal Overlegplatform voor het secundair onderwijs zegt dat het een illusie is om vrije schoolkeuze te garanderen zolang er een structureel plaatstekort is.