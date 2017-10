Aannemer Brasschaatse kasteelvijver verdedigt zich

De aannemer die de parkvijver van Brasschaat leegpompte afgelopen weekend, bijt van zich af. Bij dat leegpompen stierven honderden vissen die op het droge kwamen te liggen. Maar de aannemer zegt dat hem geen schuld treft.

In het bestek dat de aannemer opmaakte voor de gemeente staat niets over vissen, zegt hij. Bovendien had hij de gemeente op de hoogte gebracht dat een andere firma die de vissen zou overzetten, sneller moest komen. Want het leegpompen van de vijver verliep vlotter dan verwacht.

De aannemer reageert omdat hij vindt dat er onwaarheden worden verteld. Het gemeentebestuur van Brasschaat was niet te spreken over het incident en stelt de aannemer in gebreke voor onzorgvuldigheid.