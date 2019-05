Aannemer start deze zomer met aanleg Park and Ride Luchtbal

De werken voor de aanleg van de nieuwe Park and Ride Luchtbal starten deze zomer en zullen 1 jaar duren. De aannemer die de P+R Luchtbal zal bouwen is Antwerpse Bouwwerken. Zij werden vorige week door Lantis, naast de bouwheer van de Oosterweelverbinding eveneens de opdrachtgever voor de P+R’s rond Antwerpen, officieel aangesteld voor deze werken.



Het nieuwe gebouw past maximaal in het modal shift-principe dat weggebruikers stimuleert om voor het laatste deel van hun traject richting stad over te stappen op een duurzaam vervoermiddel. Weggebruikers zullen in de P+R Luchtbal immers hun wagen kunnen parkeren en vlot overstappen op openbaar vervoer, deelwagens en -fietsen of gebruik maken van de overdekte fietsenstalling met 440 plaatsen.



De nieuwe P+R komt in het noorden van Luchtbal, tussen de Noorderlaan en de A12, binnen de keerlus van de tram. Het gebouw telt 7 verdiepingen, goed voor 1700 parkeerplaatsen.

P+R gordel rond Antwerpen

De P+R Luchtbal is na P+R Linkeroever het tweede P+R gebouw waarvan de bouw start. De komende jaren volgen nog meer P+R constructies. Op bepaalde plaatsen worden nieuwe parkeergebouwen geplaatst, terwijl er ook bestaande P+R’s uitgebreid worden. De eerstvolgende P+R’s die voorbereid worden, zijn het nieuwe gebouw aan de P+R Merksem en een uitbreiding van bestaande P+R in Wommelgem

(Bericht Lantis - Afbeelding HUB)