"Aanpak in woonzorgcentra heeft efficiënt gewerkt"

Tien procent van de bewoners van de Antwerpse woonzorgcentra zijn besmet zijn met het Coronavirus, dat maakte Fons Duchateau, voorzitter van het Zorgbedrijf, gisteren bekend tijdens de gemeenteraad.

Met tien procent zijn er in de Antwerpse woonzorgcentra beduidend minder besmettingen dan in de rest van Vlaanderen. Zowat drie vierde van de bewoners zou voorlopig getest zijn en ook het personeel al voor ruim de helft: 7 tot 8 procent bleek besmet met Covid-19. Volgens Duchateau bewijzen de cijfers dat de aanpak van de stad in de woonzorgcentra efficiënt gewerkt heeft. De schepen hoopt dat tegen eind volgende week iedereen getest is.