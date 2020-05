Aanpassing fietspad op kruispunt Broydenborglaan met Marneflaan

Om de fietsers beter zichtbaar te maken voor automobilisten, wordt het fietspad dichter bij de rijweg aangelegd. Zo kunnen de fietsers veilig invoegen op de fietssuggestiestrook.

Aannemer Verbruggen voert de werken uit. Hij houdt bij de werken rekening met de regels van social distancing.

De planning is als volgt:

25/5 tot 10/6: Het kruispunt is afgesloten voor automobilisten. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Vanuit de Krijgsbaan kan plaatselijk autoverkeer nog de Marneflaan inrijden. Bewoners rond de werfzone kunnen hun woning te voet bereiken, soms via een loopbrugje.

11/6 tot 17/6: In deze fase is het niet meer mogelijk om de Marneflaan in te rijden komende vanuit de richting Krijgsbaan. Alle huizen in deze zone zijn te voet bereikbaar.

In de Marneflaan geldt in deze fase tweerichtingsverkeer: bewoners van de Marneflaan kunnen op die manier tot bij hun woning rijden.

Je kan het plan van de nieuwe situatie hieronder bekijken. Je vindt er ook de verkeerssignalisatie. Dat maakt alles duidelijk.

Alle werken zijn klaar op 17 juni, tenzij door uitzonderlijke omstandigheden.

(bericht : Stad Antwerpen - District Hoboken - foto Pieter De Wilde)