Aanpassing rijrichting Ferdinand Coosemansstraat en Belpairestraat

Een deel van de Ferdinand Coosemansstraat werd aangepast voor een proefopstelling. In het proefproject is het stuk tussen de Sint Lambertusstraat en de Grotesteenweg voor autoverkeer enkelrichting, in de richting van de Grotesteenweg. Voorheen was dit stuk dubbelrichting.

Belpairestraat

Om te voorkomen dat buurtbewoners ver moeten omrijden, wordt ook in een deel van de Belpairestraat de rijrichting aangepast. Daar wordt de enkelrichting tussen de Sint Lambertusstraat en de Grotesteenweg omgedraaid, in de richting van de Sint Lambertusstraat. Zo blijft de circulatie in de buurt gegarandeerd. Er kan altijd een rondje gereden worden (Grotesteenweg - Belpairestraat - Sint-Lambertusstraat - Ferdinand Coosemansstraat).

Fietsers

Fietsers kunnen in beide straten nog steeds in de beide richtingen rijden.

Parkeren

Het parkeren in de straten is aangepast in functie van de nieuwe rijrichting. Let op de nieuwe signalisatie.