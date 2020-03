Aanpassing van het treinaanbod naar 'Treindienst van Nationaal Belang'

De crisis die het Coronavirus veroorzaakt, heeft een stevige impact op onze dagelijkse gewoontes en dus ook op onze verplaatsingen. Daarom heeft de NMBS, in samenspraak met Infrabel he treinaanbod aangepast. Dat gaat in vanaf maandag.

De bezettingsgraad van de treinen situeert zich vandaag tussen 8 en 10% en net zoals in vele andere sectoren heeft deze crisis ook een impact gehad op de beschikbaarheid van ons personeel. Vanaf maandag 23 maart wordt daarom een 'Treindienst van Nationaal Belang' ingevoerd voor zij die absoluut met de trein moeten blijven reizen, zodat dit in alle veiligheid kan gebeuren.



Aanpassing van het treinaanbod

Een treinaanbod toe dat overeenkomt met ongeveer 75% van het aantal beschikbare plaatsen op een normale weekdag (inclusief de piekuren)

Een maximale dekking van de mobiliteitsbehoeften van de reizigers

Een stabiel en duurzaam aanbod met een bediening van alle lijnen

Een maximale samenstelling van de treinen, om de afstand tussen de reizigers zo groot mogelijk te houden

Plan je reis de dag voor je vertrek via de NMBS app of via nmbs.be om dit te checken.

Opgelet: bepaalde P-treinen zullen al geschrapt worden op zondagavond 22 maart.



In verband met informatie over grensoverschrijdend en internationaal treinverkeer, kan je terecht op nmbs-internationaal.com.



Er werden nog vele andere maatregelen genomen door NMBS om ervoor te zorgen dat onze reizigers in de best mogelijke omstandigheden kunnen blijven reizen