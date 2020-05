Aanpassingen coronamaatregelen: dit verandert er binnenkort

Vanmiddag heeft premier Sophie Wilmès de verdere afbouw van de coronamaatregelen toegelicht. Er komt een versoepeling van de sociale contacten voor Moederdag en de voetbalcompetitie ligt nog zeker stil tot 31 juli.

Er komt vanaf komende zondag 10 mei een versoepeling naar aanleiding van Moederdag. Mensen die onder hetzelfde dak wonen, mogen het bezoek ontvangen van 4 personen, die in goede gezondheid zijn. Maar de afstand van anderhalve meter moet gerespecteerd worden. Bij voorkeur worden die mensen in de buitenlucht ontvangen. Belangrijk is dat de vier mensen die u thuis ontvangt telkens dezelfde mensen moeten zijn. Die mensen mogen ondertussen ook nergens anders op bezoek gaan.



Vanaf 11 mei mogen de winkels opnieuw openen. Maar de veiligheidsvoorschriften moeten gerespecteerd worden. Er mag maar één klant binnen per 10 vierkante meter en dat gedurdende 30 minuten. Iedereen moet ook mond- en neusbescherming dragen.

Iedereen moet boodschappen alleen doen. Enkel kinderen onder de 18 jaar en mensen die hulp nodig hebben mogen vergezeld worden.

Restaurants, cafés en andere horecazaken blijven nog gesloten. Excursies, toeristische uitstappen en bijeenkomsten blijven verboden.

De voetbalcompetitie wordt niet hervat voor 31 juli.

Telewerk blijft de norm.

Mondmaskers zijn verplicht op openbaar vervoer vanaf het moment dat u op het perron komt. Ook in luchthavens moeten er vanaf nu mondmaskers gedragen worden.

Vanaf 18 mei gaat fase 2 van de afboouw van de maatregelen in. Dan zullen de contactberoepen, markten en musea besproken worden.

