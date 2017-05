Aanrijding met vluchtmisdrijf

De pachters van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn die de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen aandoen, rijden met een vijftigtal bussen die niet voldoen aan de voorwaarden om gratis in de LEZ te mogen rijden. Ze betalen daarvoor in totaal bijna 70.000 euro aan retributies op jaarbasis. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). "De pachters kiezen ervoor om te betalen om met een beperkt aanbod van oudere bussen Antwerpen binnen te rijden en nog niet te opteren voor de aankoop van nieuwe bussen", aldus Keulen. Volgens Keulen is het bedrag van 1.380 euro per jaar per bus voor de pachters een peulenschil in vergelijking met de aankoop van een nieuwe bus. De Lijn zal volgens Keulen in de nieuwe aanbestedingscontracten voor exploitanten of pachters bijkomende criteria rond groene bussen opnemen. De Lijn zelf zet verder in op de versnelde vergroening van de eigen vloot. De afgelopen drie jaar heeft De Lijn alvast 358 bussen aangekocht en er wordt nog dit najaar een volgende bestelling voorzien met grotendeels hybride exemplaren. Daarnaast startte De Lijn verschillende projecten met puur elektrische voertuigen.