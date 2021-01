Nieuws Aanschuiven voor worstenbroden en appelbollen

De kans is groot dat u nu of zo meteen aan uw worstenbrood of appelbol begint. Want het is uiteraard verloren maandag vandaag. Een traditie die niet alleen heel hard leeft in Antwerpen stad, maar ook in alle gemeenten daarrond. Wij trokken naar Boom.