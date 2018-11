Aantal Antwerpse leefloners voorbije jaar gedaald

Het aantal Antwerpenaren dat een leefloon ontvangt van het OCMW, is het voorbije jaar met meer dan 8 procent gedaald.



Het is de eerste grote daling sinds de vluchtelingencrisis in 2015. Het succes zou te danken zijn aan de samenwerking tussen de stad en de VDAB. Via een tewerkstellingstraject helpen ze leefloners aan een job.

Bijna de helft van de deelnemers kan weer aan de slag. Het resultaat is ook zichtbaar in de cijfers: In oktober 2017 kregen zo'n 8000 Antwerpenaren steun van het OCMW, in augustus 2018 waren er dat iets minder dan 7300.