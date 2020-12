Maandag zullen in ons land de eerste COVID-19-vaccinaties van fabrikant Pfizer worden toegediend. Het Pfizer-vaccin moet twee keer ingespoten worden om effectief te zijn en dat moet gebeuren na een termijn van 21 dagen. Vanochtend kwam een eerste lading van 9.750 vaccins van Pfizer/BioNTech aan in de hub in het UZ Leuven. Zondag worden ze ontdooid en maandag start het vaccineren van de bewoners van drie woonzorgcentra in België. Voorlopig nog niet in onze regio. Wel in woonzorgcentra in Puurs-Sint-Amands, Sint-Pieters-Woluwe en Bergen. Ongeveer 500 van de vaccins die vandaag geleverd zijn, zijn momenteel voorbehouden voor die centra. Het vaccin van Pfizer/BioNTech vereist twee inspuitingen om effectief te zijn tegen het coronavirus. Dat tweede 'shot' wordt gezet na 21 dagen, met inbegrip van een afwijking van drie dagen eerder of later. "Indien de vaccinatie dient uitgesteld te worden, door bijvoorbeeld hoge koorts, dan wordt de vaccinatie toegediend zo snel mogelijk na de genezing. Dan kan de termijn van 21 dagen overschreden worden", vertelt vaccinoloog Pierre Van Damme. Als een bewoners uit een woonzorgcentrum of rusthuis weigert om een vaccin te laten zetten, kan die niet verplicht worden. "Het is een vrijwillige vaccinatie", benadrukt de taskforce operationalisering van de vaccinatiestrategie. "Elke bewoner zal de keuze kunnen maken. Voor de piloot-woonzorgcentra is de vraag al gesteld en gelukkig wil de overgrote meerderheid zich wel willen laten vaccineren. Er zijn enkele die het weigeren, maar dat mag en kan ook", klinkt het bij Dirk Ramaekers, medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis. Sommige personen zijn bang van mogelijke bijwerkingen van het virus, zoals allergische reacties, maar vaccinoloog Pierre Van Damme stelt gerust: "Voedselallergieën, latexallergie, penicilline-allergie of hooikoorts zijn geen contra-indicaties. Wat we wel goed in het oog houden zijn mensen die allergisch zijn voor bestandsdelen van het vaccin. Dat geldt ook voor iemand die in het verleden al anafylactisch reageerde bij de toediening van een ander vaccin", stelt Van Damme. In elke woonzorgcentrum zal er bovendien een arts aanwezig zijn die kan ingrijpen wanneer een allergische reactie optreedt. Foto Belga