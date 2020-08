Aantal besmettingen in Antwerpen opnieuw lichtjes gestegen

Het aantal nieuwe besmettingen op zeven dagen tijd ligt in Antwerpen weer wat hoger dan gisteren.

Tussen 1 en 7 augustus testten 900 inwoners van Antwerpen positief. In de zeven dagen daarvoor waren dat er nog 53 minder. De gemeenten blijven min of meer status quo met vaak 1 besmetting meer of minder. In Wijnegem testten er wel nog zes inwoners bijkomend positief, in Kapellen en Stabroek vier. Wijnegem, Boom en Borsbeek zitten als kleine gemeenten nog altijd het hoogst boven de alarmdrempel.