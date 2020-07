Aantal besmettingen neemt toe, vooral in Antwerpen

Het aantal besmettingen wordt door Sciensano nu op weekbasis bekendgemaakt. Wij hebben voor u opgezocht wat de stand van zaken in uw gemeente of stad is. In onderstaande tabel vindt u dan ook het aantal door Sciensano officieel bevestigde coronabesmettingen die er sinds de uitbraak zijn vastgesteld in uw gemeente. U ziet als laatste cijfer het aantal besmettingen per 1.000 inwoners. Op basis van dat cijfer kan u ook zien hoe uw gemeente het doet in vergelijking met andere gemeenten. En we geven u ook de evolutie van de voorbije week mee: het aantal gevallen dat er in de periode tussen 3 en 10 juli is bijgekomen. Daaraan kan u zien hoe de actuele situatie in uw gemeente of stad is. Aartselaar: 134 besmettingen (+0 voorbije week) 9,38 besmettingen per 1.000 inwoners. Borsbeek: 97 besmettingen (+0 voorbije week) 8,94 besmettingen per 1.000 inwoners. Hove 59 besmettingen (+1 voorbije week) 7,26 besmettingen per 1.000 inwoners. Zandhoven 88 besmettingen (+0 voorbije week) 6,76 besmettingen per 1.000 inwoners. Kalmthout 116 besmettingen (+3 voorbije week) 6,20 besmettingen per 1.000 inwoners. Kapellen 164 besmettingen (+3 voorbije week) 6,11 besmettingen per 1.000 inwoners. Stabroek 111 besmettingen (+5 voorbije week) 5,93 besmettingen per 1.000 inwoners. Schilde 114 besmettingen (+2 voorbije week) 5,80 besmettingen per 1.000 inwoners. Boom 99 besmettingen (+2 voorbije week) 5,43 besmettingen per 1.000 inwoners. Antwerpen 2803 besmettingen (+81 voorbije week) 5,33 besmettingen per 1.000 inwoners. Brasschaat 201 besmettingen (+5 voorbije week) 5,30 besmettingen per 1.000 inwoners. Essen 99 besmettingen (+0 voorbije week) 5,20 besmettingen per 1.000 inwoners. Hemiksem 57 besmettingen (+0 voorbije week) 4,93 besmettingen per 1.000 inwoners. Rumst 71 besmettingen (+0 voorbije week) 4,71 besmettingen per 1.000 inwoners. Mortsel 118 besmettingen (+3 voorbije week) 4,52 besmettingen per 1.000 inwoners. Zwijndrecht 85 besmettingen (+0 voorbije week) 4,46 besmettingen per 1.000 inwoners. Brecht 120 besmettingen (+4 voorbije week) 4,10 besmettingen per 1.000 inwoners. Niel 43 besmettingen (+1 voorbije week) 4,09 besmettingen per 1.000 inwoners. Schoten 137 besmettingen (+6 voorbije week) 3,97 besmettingen per 1.000 inwoners. Schelle 33 besmettingen (+0 voorbije week) 3,87 besmettingen per 1.000 inwoners. Wuustwezel 81 besmettingen (+0 voorbije week) 3,86 besmettingen per 1.000 inwoners. Zoersel 81 besmettingen (+6 voorbije week) 3,69 besmettingen per 1.000 inwoners. Edegem 81 besmettingen (+1 voorbije week) 3,67 besmettingen per 1.000 inwoners. Wommelgem 48 besmettingen (+1 voorbije week) 3,65 besmettingen per 1.000 inwoners. Boechout 43 besmettingen (+0 voorbije week) 3,24 besmettingen per 1.000 inwoners. Malle 50 besmettingen (+1 voorbije week) 3,21 besmettingen per 1.000 inwoners. Kontich 60 besmettingen (+3 voorbije week) 2,84 besmettingen per 1.000 inwoners. Ranst 50 besmettingen (+1 voorbije week) 2,63 besmettingen per 1.000 inwoners. Wijnegem 25 besmettingen (+0 voorbije week) 2,55 besmettingen per 1.000 inwoners. Lint 22 besmettingen (+0 voorbije week) 2,52 besmettingen per 1.000 inwoners. Foto Belga