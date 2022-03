Aantal besmettingen stijgt met een kwart

Zowel het aantal coronabesmettingen, hospitalisaties en overlijdens als gevolg van COVID-19 blijven in stijgende lijn gaan. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 9 en 15 maart werden dagelijks gemiddeld 9.055 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld: 25 procent meer dan in de voorgaande zeven dagen.

Het aantal hospitalisaties steeg tussen 12 en 18 maart met 17 procent tot gemiddeld 169 per dag. Er liggen nu 2.263 mensen in het ziekenhuis (+17 procent), van wie 170 intensieve zorgen nodig hebben. Daar is er wel nog steeds een daling (-4 procent).

In de periode van 9 tot 15 maart overleden gemiddeld 19 mensen per dag aan het virus: 5 procent meer dan de week voordien. In die periode werden gemiddeld zo'n 36.100 testen afgenomen (+6 procent). De positiviteitsgraad komt daarmee op 26,8 procent (+3,7 procent). Het reproductiegetal stijgt naar 1,11 (+9 procent). Een getal boven de 1 houdt in dat de epidemie aan kracht wint.