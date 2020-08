Gezondheid Aantal coronabesmettingen blijft afnemen

Het aantal besmettingen in ons land blijft aan hetzelfde tempo dalen. Tussen 10 en 16 augustus testten gemiddeld 535 Belgen per dag positief. Ook het aantal ziekenhuisopnames daalt lichtjes. Het aantal overlijdens is wel meer dan verdubbeld tot gemiddeld tien mensen per dag. In alle provincies, op Namen en het Brussels Gewest na, evolueert de situatie gunstig.