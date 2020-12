Aantal coronabesmettingen stijgt almaar sneller, ook in onze regio

Het aantal coronabesmettingen stijgt almaar sneller. De grootste stijging wordt nu opgetekend in de provincie Antwerpen, daar komen nu elke dag gemiddeld 419 besmettingen bij, dat is een stijging van maar liefst 26 procent in vergelijking met de week ervoor Het aantal overlijdens daalt nog wel, voor heel België gaat het om een daling van 6 procent.

Ook in de gemeenten binnen ons zendgebied zien we een stijging. In de stad Antwerpen zijn er 33 besmettingen meer in vergelijking met de cijfers van gisteren. Ook in 17 andere gemeenten nemen de besmettingen toe. Vooral in Kapellen en Essen valt het op. In 6 gemeenten dalen de cijfers nog, al gaat het daar om zeer kleine dalingen. En in 6 andere gemeenten blijven de cijfers gelijk.