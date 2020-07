Aantal coronabesmettingen stijgt met 2 procent, gemiddeld 90 besmettingen per dag

Het gemiddelde dagelijkse aantal besmettingen met COVID-19 in de voorbije week is opnieuw gestegen met 2 procent, tot 90,3. Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano. België telt nu 62.707 bevestigde gevallen sinds het begin van de crisis, 101 meer dan het totaal dat gisteren werd gecommuniceerd.

De cijfers stijgen al een aantal dagen op rij. Het is al bijna een week geleden dat er een duidelijke daling in het aantal besmettingen was. In de periode van 3 tot 9 juli, de meest recente reeks waarvoor cijfers beschikbaar zijn, lag het gemiddelde op 90,3 per dag. De voorbije veertien dagen waren er per 100.000 inwoners 10,9 gevallen in ons land.

Stijging vooral in Antwerpen

De stijging doet zich vooral voor in de provincie Antwerpen, in Brussel en in het zuiden van West-Vlaanderen. In totaal zijn in ons land 62.707 gevallen geregistreerd, maar dat is een onderschatting omdat er aan het begin van de epidemie niet voldoende tests beschikbaar waren. Sinds enkele weken publiceert Sciensano op zondag en maandag geen cijfers meer over het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames.