Aantal coronaboetes in Antwerpen neemt toe

In Antwerpen is in november het hoogste aantal coronaboetes uitgedeeld sinds de maand april. Dat meldt de lokale politie. In november werden er 1 155 coronaboetes uitgeschreven. Enkel in april, tijdens de eerste lockdown, waren het er meer: 2 127.

De Antwerpse politie kijkt streng toe op de maatregelen die door de federale regering werden beslist. Sinds eind oktober en begin november zorgen de verstrengde maatregelen dat er terug veel meer overtredingen worden vastgesteld en beboet. De piek ligt in de laatste week van oktober en het eerste weekend van november, met 317 boetes. In de weken nadien werden telkens tussen de 200 en de 250 pv's opgemaakt. De hoogste dagpieken vindt men steevast op zaterdag en zondag, met telkens 50 à 60 overtredingen.



Het overgrote deel van de overtredingen tussen begin november en begin december betreffen verboden samenscholingen, met maar liefst 486 pv's. Hieronder vallen ook de zogenaamde lockdownfeesten. De meeste vaststellingen gebeuren weinig verrassend in het weekend. Van de aanwezigen op dergelijke feesten is 63 % tussen de 15 en de 29 jaar. In deze leeftijdscategorie worden ook meer mannen dan vrouwen betrapt.

Verder gaat het vooral over het niet naleven van het verplaatsingsverbod (de zogenaamde avondklok) en overtredingen tegen de mondmaskerplicht op onder meer het openbaar vervoer of op drukke winkelassen.

