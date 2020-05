Aantal coronadoden en aantal opnames opnieuw boven de 100

De voorbij 24u werden opnieuwe 107 coronadoden genoteerd. Ook het aantal opnames in het ziekenhuis steeg boven de 100, namelijk 108.

Er waren opnieuw 108 opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen in totaal zakt wel verder naar 2.555. 508 patiënten liggen nog op intensieve zorgen. 339 daarvan worden nog beademd. 221 mensen mochten het ziekenhuis verlaten.

Er waren de voorbij 24u 591 nieuwe besmettingen, dat brengt het totaal aantal op 52011.

(afbeelding Pixabay)