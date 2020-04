In woonzorgcentrum Buitenhof in Brasschaat zijn al elf bewoners overleden sinds de uitbraak van de Coronacrisis. Ook verschillende personeelsleden van het rusthuis kregen symptomen. Er wordt gevreesd dat een groot deel van de rusthuisbewoners besmet is of besmet geweest is. Toch staat het Buitenhof voorlopig niet op de lijst van 85 woonzorgcentra waar getest zal worden. En dat vindt de directie onbegrijpelijk.