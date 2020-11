“Zorghelden werken enkel nog in de ziekenhuizen”. Dat schrijft Ida Verleyen, algemeen directeur van GZA Zorg en Wonen, in een open brief. Ze reageert daarmee op de aanmoedigingspremie die de federale overheid aan het personeel van de ziekenhuizen schenkt. Het personeel van de woonzorgcentra krijgt voorlopig geen extra premie. Zij vallen dan ook onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering en die maakt voorlopig geen extra budget vrij.