Aantal doden en ziekenhuisopnames blijft dalen

De versoepeling van de maatregelen blijven tot onduidelijkheid leiden. Zoveel is duidelijk. Een twitterbericht van het Crisiscentrum wakkerde de onduidelijkheid over verplaatsingen nog wat aan. Het Crisiscentrum probeerde die communicatie wat recht te trekken. 'We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, wanneer het erover gaat verplaatsingen te doen voor recreatie of sport. Je mag met de auto naar de golf- of tennisclub waar je in je gemeente of de omgeving van je woning lid van bent, maar het gaat niet op naar de provincie Luxemburg te trekken om daar te gaan golfen of te tennissen. Dat laatste is een daguitstap en dat blijft verboden.' Dat zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, naar aanleiding van de update van de lijst van vragen en antwoorden die op de site www.info-coronavirus.be is gebeurd en de verwarring die ontstaan was door een wat ongelukkig antwoord van het Crisiscentrum op de vraag van een twitteraarster die vroeg of ze aan de kust kon gaan wandelen. Een van de versoepelingen die vanaf de nieuwe exitfase ingaan is de mogelijkheid om voor sport of ontspanning een 'beperkte verplaatsing' te doen. Mogelijk disussiepunt is wat die beperktheid dan eigenlijk precies inhoudt. Het Crisiscentrum antwoordde op een vraag van een mevrouw die naar de kust wilde gaan om er te gaan wandelen, dat dit in de exitfase wel kan. Dat zorgde dan weer voor een verontruste reactie van Wouter De Vriendt, Kamerlid van Groen, die in Oostende woont. 'Vanuit Oostende geef ik mee dat dit bericht enige deining veroorzaakt, CrisiscenterBE. Toestroom naar de kust vanaf maandag kan niet de bedoeling zijn. Dus best corrigeren', klonk het op Twitter. 'Het klopt dat dit een ongelukkige tweet was van het Crisiscentrum', geeft woordvoerder Yves Stevens ootmoedig toe. 'We geven dagelijks zo'n 3.000 antwoorden en soms kan er dus eentje bij zitten dat niet honderd procent correct is. Zoals deze dus. Deze tweet moest eigenlijk genuanceerd worden: als die mevrouw aan de kust woont, kan zo'n wandeling bijvoorbeeld op de dijk wel. Maar als ze daarvoor vanuit Antwerpen komt, dan kan dat zeker niet, want dan is dat een daguitstap. En daguitstappen blijven verboden.' Volgens Yves Stevens kunnen we veel discussies voorkomen door ons verantwoordelijk te (blijven) gedragen. 'Door ons aan de regels te houden zoals we dat gedaan hebben in de voorbije weken, hebben we de schade kunnen beperken. Kijk naar de bemoedigende cijfers van de laatste dagen. Dat moeten we zo houden. Het virus is er nog altijd. We moeten alles vermijden opdat het weer opflakkert. En dat doe je door je gezonde verstand te gebruiken en je verantwoordelijkheid te blijven opnemen en je aan de regels te houden.' De geüpdatete versie van Vragen en Antwoorden is te raadplegen op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#004