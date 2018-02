Aantal fietsers in Antwerpen blijft toenemen

Het aantal fietsers in onze provincie is het voorbije jaar alweer toegenomen. Dat blijkt uit de provinciale fietsbarometer.

Die telt het hele jaar door op 22 locaties het aantal fietsers dat er passeert. En dat aantal is in 2017 toegenomen met net geen 2 procent in vergelijking met het jaar voordien. Er is een grote stijging in Antwerpen, maar ook in het kleine Hove. De drukste locatie is al voor het derde jaar op rij de brug over de Antwerpse Ring aan de Grote Steenweg richting Antwerpen. Daar passeren dagelijks ruim 6.000 fietsers. Uit onderzoek blijkt dat het comfort van de fietspaden wel nog flink wat beter kan.