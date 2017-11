Aantal hiv-diagnoses daalde vorig jaar net geen 10 procent

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) heeft vorig jaar in ons land 915 hiv-infecties gediagnosticeerd. Dat aantal ligt 9,8 procent lager in vergelijking met 2015 en zelfs een kwart lager in vergelijking met 2012.

Voor mannen die seks hebben met mannen is er opnieuw een daling. Het WIV vindt de dalende trend bemoedigend, maar waarschuwt ook. Jaarlijks brengt de ‘dienst epidemiologie van infectieziekten’ van het WIV cijfers uit over het aantal nieuwe besmettingen van hiv, het virus dat de anti-immuunziekte aids veroorzaakt.

Hiv treft volgens het WIV hoofdzakelijk twee groepen: mannen die seks hebben met mannen (MSM) en mannen en vrouwen die het virus opliepen via heteroseksueel contact en die vooral afkomstig zijn van Sub-Saharaans Afrika. Voor die groepen ziet het WIV een daling. “Na de lichte stijging in 2015 van het aantal hiv-diagnoses bij MSM wordt opnieuw een daling waargenomen in 2016. Het aantal nieuwe hiv-diagnoses daalde met 8 procent ten opzichte van 2015, en met 21 procent in vergelijking met 2013, toen de hoogste piek werd waargenomen.”

De daling van de hiv-diagnoses bij heteroseksuelen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika, heeft zich voor het vierde opeenvolgende jaar voortgezet. “Het aantal nieuwe hiv-diagnoses daalde in 2016 met 5 procent in vergelijking met 2015 en met 41 procent in vergelijking met 2012”, aldus het WIV. Daarentegen, zo gaat het WIV verder, bleef het aantal nieuwe diagnoses bij heteroseksuele Belgen stabiel gedurende het laatste decennium, met 104 diagnoses in 2007, 105 in 2015 en 91 in 2016. “De voortzetting van de dalende trend is voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een bemoedigend teken”, klinkt het. “Toch blijft waakzaamheid geboden, omdat het aantal nieuwe hiv-diagnoses in België hoog blijft.”

(foto © Belga)