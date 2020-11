Aantal hospitalisaties blijft stabiel

Er liggen zaterdag 7.208 mensen met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 1 procent tegenover een dag eerder.

Ook het aantal nieuwe patiënten op intensieve zorgen blijft enigszins stabiel met 1.459 patiënten, zijnde een stijging van 2 procent ten opzichte van een dag eerder. Het aantal coronabesmettingen is daarnaast tussen 28 oktober en 3 november gestegen naar gemiddeld 11.790 per dag. Dat is een daling van 27 pct ten opzichte van de vorige periode van zeven dagen. Het totale aantal besmettingen in België bedraagt nu 488.044. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is licht gestegen tot gemiddeld 645 per dag (+1 pct). Sinds het begin van de coronacrisis zijn in totaal 34.430 mensen in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19. Opnieuw zijn 188 mensen aan het coronavirus overleden. Gemiddeld sterven er nu elke dag 159 patiënten aan COVID-19, een stijging van 98 procent ten opzichte van vorige week. De longziekte heeft sinds het begin van de epidemie in ons land 12.708 dodelijke slachtoffers veroorzaakt.

(bron Sciensano - foto © Begla)