Aantal nieuwe besmettingen blijft dalen

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen in België blijft dalen en zakt onder de 1.800.

Tussen 20 en 26 december werden elke dag gemiddeld 1.792 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 29 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Er raakten nu al 639.734 Belgen besmet met het virus. In dezelfde periode daalde het gemiddelde aantal overlijdens met 24,8 procent, tot 70 per dag. Al 19.234 mensen kwamen om door de gevolgen van COVID-19. Tussen 23 en 29 december werden elke dag gemiddeld 150 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 18 procent. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is met 1 procent gedaald tot 2.423. 499 patiënten liggen op de intensieve zorgen (-2 procent).

(bron Sciensano - foto © Belga)