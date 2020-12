Aantal nieuwe besmettingen duikt onder 2.000

De eerste corona-vaccinaties in de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Antwerpen komen er waarschijnlijk pas tegen de tweede helft van januari. Of er dan ook snel versoepelingen van de bezoekregeling komen is lang niet zeker. Volgens algemeen directeur Johan De Muynck is voorzichtigheid geboden, omdat nog niet alle bezoekers gevaccineerd zullen zijn. Zorgbedrijf Antwerpen heeft overigens ook opmerkelijke cijfers over het aantal overlijdens tijdens dit corona-jaar. Die blijken gemiddeld niet signifcant hoger dan in andere jaren.