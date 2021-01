Aantal nieuwe besmettingen slechts licht gedaald

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is in de week van 29 december tot en met 4 januari nog maar met twee procent gedaald.

Tussen 29 december en 4 januari werden gemiddeld 1.664 bevestigde besmettingen per dag geteld, wat dus slechts 2 procent minder is dan de week daarvoor. Het aantal ziekenhuisopnames daalt wel nog altijd met 10 procent. Er werden tussen 1 en 7 januari gemiddeld 131 coronapatiënten per dag in het hospitaal opgenomen.

Er liggen nog altijd 2.016 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis (-3 procent), van wie er 382 (-6 procent) op de afdelingen intensieve zorgen liggen. Van 29 december tot en met 4 januari stierven dagelijks gemiddeld 64 mensen na een coronabesmetting, 14,5 procent minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Sinds het begin van de pandemie zijn in België nu al 658.655 bevestigde coronagevallen geteld. Het totale dodental bedraagt 19.936.