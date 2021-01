Aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft verder dalen. Ook het aantal overlijdens en de ziekenhuisopnames blijven afnemen.

In de week van 27 december tot en met 2 januari werden gemiddeld 1.580 bevestigde besmettingen per dag geteld. Het gaat om een daling met 13 procent ten opzichte van de week daarvoor. Het aantal coronapatiënten dat in de ziekenhuizen belandt, volgt die trend. Tussen 30 december en 5 januari waren er gemiddeld 132 opnames per dag, 16 procent minder dan in de voorgaande zeven dagen. Momenteel bevinden zich wel nog altijd 2.141 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis (-4 procent), van wie er 430 (-7 procent) op de afdelingen intensieve zorgen liggen.

Ook het aantal bijkomende overlijdens blijft dalen. Van 27 december tot en met 2 januari stierven dagelijks gemiddeld 67 mensen na een coronabesmetting, 15,6 procent minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Sinds het begin van de pandemie zijn in België nu al 652.735 bevestigde coronagevallen geteld. Het totale dodental bedraagt 19.827.

(foto © Belga)