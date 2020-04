Aantal overlijdens blijft zeer hoog: 262 nieuwe coronadoden

De afgelopen 24 uur zijn er in België 242 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen met een COVID-19-besmetting. Ook zijn er 90 overlijdens gerapporteerd in de ziekenhuizen en 171 in de woonzorgcentra. Dat hebben de interfederale woordvoerders vandaag bekendgemaakt op hun dagelijkse persbriefing.

De afgelopen 24 uur mochten ook 161 patiënten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen er momenteel 5.536 patiënten in de ziekenhuizen. Van hen liggen er 1.223 op intensieve zorgen, of 11 patiënten minder dan maandag. Daarnaast moeten 915 patiënten worden beademd, dat zijn er 25 minder dan maandag.

Bij de overlijdens in de woonzorgcentra gaat het om mensen van wie vermoed wordt dat ze het coronavirus hadden en overleden zijn, maar ook onderliggende aandoeningen hadden. Sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus zijn zo 4.157 mensen overleden met een bevestigde of vermoede besmetting met COVID-19, zei viroloog Steven Van Gucht. 52 procent van die overlijdens zijn gerapporteerd in de ziekenhuizen, 46 procent in de woonzorgcentra.