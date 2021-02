Aantal overlijdens daalt fors

Het aantal nieuwe overlijdens als gevolg van het coronavirus daalt de jongste tijd fors. Van 25 tot en met 31 januari bezweken dagelijks gemiddeld 41,7 mensen aan COVID-19. Het gaat om ruim een vijfde (21,7 procent) minder dan in de voorgaande zeven dagen.

Daarnaast blijven de ziekenhuisopnames zakken. Van 28 januari tot en met 3 februari belandden er per dag gemiddeld 120 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis. Dat is 5 procent minder dan in de week ervoor. In de ziekenhuizen worden momenteel 1.784 coronapatiënten (-1 procent) verzorgd. Van hen liggen er 309 op de afdelingen intensieve zorgen (-1 procent).

Besmettingen blijven nog wel stijgen

Het aantal besmettingen blijft voorlopig wel nog stijgen. Per dag kwamen er van 25 tot en met 31 januari gemiddeld 2.363 bevestigde gevallen bij, een stijging met 9 procent in vergelijking met de voorgaande week. Er werden 12 procent meer testen afgenomen, de positiviteitsratio bleef nagenoeg stabiel. De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 716.395. Het totale dodental bedraagt 21.216.