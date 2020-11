Aantal overlijdens door Corona blijft nog sterk stijgen

Er blijven maar lockdownfeestjes georganiseerd worden. Niet alleen in Antwerpen. Maar zelfs in het rustige Wildert, een deelgemeente van Essen. Gisteravond fietste een vrouw over de fietsostrade in Wildert, toen ze hoorde dat er in de buurt een feestje met muziek bezig was. De vrouw verwittigde de politie. Die snelde meteen met enkele ploegen ter plaatse. Er bleek een lockdownfeestje bezig in de Wildertse Duintjes in Essen. In de tuin stonden er verschillende fietsen, er brandde een kampvuur en er was veel drank aanwezig. Op het moment dat de politie aankwam werden er juist pizza's geleverd. Er konden eerst maar 4 personen aangetroffen worden, maar nadien werden er nog eens 6 personen uit de struiken gehaald.Er konden 10 twintigers uit Essen, Kalmthout, Antwerpen en Nederland aangetroffen worden. Een aantal onder hen waren verbaal agressief tegenover de politieploegen. Deze personen werden tijdelijk bestuurlijk opgesloten. Alle betrapte personen zullen een proces-verbaal krijgen met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het openbaar ministerie, conform de strengere aanpak van lockdownfeestjes die het Antwerpse parket onlangs aankondigde. Deze strenge maatregelen werden door het parket van Antwerpen genomen omdat dergelijke lockdownfeestjes vermoedelijk een belangrijke bron zijn van bijkomende besmettingen.