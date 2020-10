Aantal parkeerplaatsen Park and Ride Merksem verdubbelt

Volgende zomer wordt de nieuwe Park and Ride Merksem in gebruik genomen. De bestaande Park and Ride wordt vervangen door een parkeergebouw met 674 parkeerplaatsen. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige aantal parkeerplaatsen en dus ook een verdubbeling van het aantal mensen dat hier kan overstappen om de tram, bus of deelfiets naar het centrum van de stad te nemen

Park and Ride Merksem is één van de nieuwe parkeergebouwen die Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, in een ring rond Antwerpen bouwt. De nieuwe parkeergebouwen vormen zo een toegangspoort naar de stad die bezoekers uitnodigen om de laatste kilometers op een filevrije en duurzame manier af te leggen. Wie volgende zomer de afrit Kleine Bareel in Merksem neemt kan vanaf dan zijn wagen parkeren op de gloednieuwe Park and Ride en daar overstappen op de bus, tram of deelfiets.

De werken in Merksem startten in het voorjaar met de aanleg van een tijdelijke Park and Ride op het aanpalende terrein. Daar kunnen tijdens de duur van de werken 284 wagens staan. In mei gingen de werken aan het eigenlijke parkeergebouw van start. Die bereikten deze week een kleine mijlpaal: de eerste houten balken van de in totaal 194 liggers werden op de kolommen geplaatst. Wim Vidts, projectleider bij aannemer Franki Construct licht toe: "Dat betekent dat we weldra kunnen starten aan de eerste verdieping van de Park and Ride. Midden februari zouden alle liggers geplaatst moeten zijn en zijn de ruwbouwwerken afgerond. Daarna kan de verdere afwerking van het gebouw starten."

Het nieuwe parkeergebouw telt in totaal drie niveaus. Die liggen in een lichte helling en verbinden zo de twee parkeerbeuken van het gebouw. Door de hellingstructuur wordt het in- en uitrijdend verkeer maximaal van elkaar gescheiden. Naast 674 parkeerplaatsen voor wagens biedt de P+R ook een fietsenstalling voor 150 fietsen, waaronder 30 deelfietsen. Voor elektrische wagens zijn er in eerste instantie 18 oplaadpunten voorzien. Dat aantal kan op termijn verder uitbreiden.

(bericht en foto Lantis)