Een bezoek aan de brillenwinkel of een opticien zal na dit weekend weer mogelijk zijn. Al zal je daar nog niet voor alles terechtkunnen. Oogmetingen bijvoorbeeld zijn nog verboden. Barbara maakt haar winkel aan de Schoenmarkt in Antwerpen klaar voor de heropening. Op straat staan aanduidingen voor de klanten en ze houdt handgels en mondmaskers in de aanslag.