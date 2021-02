Aantal reizigers dat zich niet liet testen en daarvoor een boete kreeg? 0!

Tot nu toe kreeg nog geen enkele reiziger die bij terugkeer de verplichte coronatests niet aflegde, de nochtans aangekondigde boete van 250 euro. De verschillende beleidsniveaus wijzen naar elkaar. Dat schrijft De Standaard dinsdag.

"Wij hebben nog geen boetes geregistreerd voor het niet-nakomen van de testplicht", zegt Jonathan Pfund, de woordvoerder van de federale politie, die ook de cijfers van de lokale politiezones verzamelt. Ook het College van Procureurs-Generaal heeft geen weet van boetes. Hetzelfde geldt voor Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Tes­ting & Tracing.

Afgelopen weekend bleek dat tienduizenden Belgen die in januari uit een rode zone in het buitenland waren teruggekeerd, de verplichte test op dag 1 en 7 na aankomst niet ondergingen - wat strafbaar is. Op 19 januari bepaalde het College van Procureurs-Generaal, dat het Belgische vervolgingsbeleid vormgeeft, dat inbreuken gesanctioneerd zouden worden met een minnelijke schikking van 250 euro. Ook wie een hoogrisicocontact had met iemand die besmet is, dient zich te laten testen. Wie uit het buitenland ­terugkeert, moet verplicht een Passenger Locator Form invullen en krijgt per sms een code om zich te laten testen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kondigde in januari aan dat er op basis van de lijsten met wie zich niet heeft laten testen boetes zouden uitgeschreven worden.

Maar dat automatisch uitdelen van boetes, is nog niet van toepassing, zegt zijn woordvoerder nu. "Er is een werkgroep die zich daarover buigt." Moykens voert aan dat het automatisch uitschrijven geen evidentie is. Zo kan het zijn dat terugkeerders zich wel lieten testen, maar niet op basis van de sms-code. Bij de lokale besturen luidt het dat ze geen informatie doorkrijgen over wie geen test aflegde.

Foto Belga