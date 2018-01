Aantal 'spitsmijders' moet verdubbelen

Uit het Waasland komt een opmerkelijk voorstel om het sluipverkeer langs de E17 te bestrijden. Ze willen er camerabewaking invoeren voor wie in Haasdonk van de autostrade rijdt, om via de dorpscentra in Zwijndrecht weer op de E17 te gaan. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete. Het idee komt uit Kruibeke en wordt nu afgetoetst met de BAM, die de Oosterweelwerken op de linker Scheldeoever coördineert.