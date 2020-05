Er werden de voorbije 24u 26 nieuwe overlijdens gerapporteerd ten gevolge van het coronavirus. Dat is opnieuw een daling.

56 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Er bevinden zich nu 268 patiënten op intensieve zorg. 135 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal bevinden er zich nu 1415 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis.

(afbeelding Pixabay)