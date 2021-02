Vanaf maandag 22 februari zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Straatsburgbrug (N101) in het Antwerpse havengebied voor onbepaalde tijd afsluiten in noordelijke richting. Het wegdek van de brug is er plaatselijk verzakt. Vermoed wordt dat een uitspoeling onder het wegdek aan de oorzaak van de schade ligt. In afwachting van verder onderzoek en de nodige herstelwerkzaamheden wordt de brug tijdelijk enkelrichting gemaakt. Verkeer richting het noorden wordt lokaal omgeleid.