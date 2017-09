Aantal verkeersslachtoffers gaat weer de verkeerde kant op

In 2016 waren er in de provincie Antwerpen maar liefst 57 dodelijk verkeersslachtoffers te betreuren. Tot en met juli van dit jaar verloren al 40 mensen het leven in en door het verkeer in de provincie Antwerpen. De cijfers van augustus zijn pas over enkele dagen en die van september pas half oktober bekend, maar lijken nu al dramatisch. Kortom, als de cijfers zich zo doorzetten, tellen we dit jaar meer dan 10 dodelijke verkeersslachtoffers meer dan vorig jaar.

Ook het weekendverkeer blijft een akelig hoge tol eisen. Tot en met juli 2017 vielen er al 11 dodelijke verkeersslachtoffers tijdens de weekends in onze provincie. De weekends van augustus en de eerste helft van september waren ronduit dramatisch. Officiële cijfers van deze periode zijn binnenkort beschikbaar, maar het aantal dodelijke weekendverkeersslachtoffers is nu al ongeveer even hoog als in het hele jaar 2016 (19).