Aantal ziekenhuisopnames blijft licht stijgen

In de week van 2 tot en met 8 februari werden er gemiddeld 121,3 coronapatiënten per dag opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Het aantal hospitalisaties ligt daarmee iets hoger (+2 procent) dan een week eerder.

Er bevinden zich momenteel 1.698 COVID-patiënten in de ziekenhuizen, van wie er 302 op de afdeling intensieve zorgen liggen. Het gaat telkens om een stijging met 1 procent. Het aantal nieuwe besmettingen neemt intussen weer af. Er werden in de week van 30 januari tot en met 5 februari gemiddeld 2.212,4 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met 5 procent. De positiviteitsratio is zo goed als stabiel gebleven op 5,3 procent.

In diezelfde week stierven gemiddeld 39,4 mensen per dag na een coronabesmetting, wat een daling is met 19,3 procent. Sinds het begin van de epidemie heeft het virus in België al aan 21.423 mensen het leven gekost. Tot slot blijkt uit de voorlopige gegevens van Sciensano nog dat al zeker 328.623 mensen een eerste dosis van een coronavaccin hebben gekregen.